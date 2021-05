Voleva 100 alla Maturità ma prende 98 | fa ricorso e vince

(Di martedì 18 maggio 2021) Quando ha visto svanire il suo sogno dire 100Mauturità, solo per un soffio, si è rivolto direttamente al Tar. E' successo a uno studente del Liceo Rosmini, di Rovereto (Trento), che era stato promosso con 98. Il dirigente scolastico della scuola ha spiegato che all'unanimità la Commissione aveva deciso di assegnare quel punteggio al ragazzo perchè il percorso dello studente sarebbe stato buono ma non eccellente. Ma è dovuto ritornare sui suoi passi e assegnare 100 al ragazzo La decisione A marzo, con un’ordinanza, il Tribunale amministrativo aveva accolto ilin via cautelare dispondendo il riesame del caso. La commissione quindi si era riunita una seconda volta e aveva deciso di assegnare il punteggio massimo allo studente. Da qui la dichiarazione del Tar di "cessata materia del contendere". La sentenza Il ...

I giudici del Tar di Trento non hanno gradito la reazione degli insegnanti: la commissione d'esame si è dovuta riunire una seconda volta e cambiare il voto dell'esame dello studente