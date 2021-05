Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIOORE 11.20 – ERICA TERENZI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PRENESTINA. RACCOMANDIAMO DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SERMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ASONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TAGLIAMENTO ALTEZZA VIA ARNO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL ...