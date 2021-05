Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 10:30 (Di martedì 18 maggio 2021) Viabilità 18 MAGGIO 2021 ORE 10.20 – ERICA TERENZI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA, FILE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA PRATO CESARINO E BORGO MONTEBELLO IN DIREZIONE Roma. MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDOM ANULARE DOVE AL MOMENTO RISCONTRIAMO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, A Roma SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TAGLIAMENTO ALTEZZA VIA ARNO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIOORE 10.20 – ERICA TERENZI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, FILE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA PRATO CESARINO E BORGO MONTEBELLO IN DIREZIONE. MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDOM ANULARE DOVE AL MOMENTO RISCONTRIAMO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ASONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TAGLIAMENTO ALTEZZA VIA ARNO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...

