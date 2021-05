Tutto il calcio 2021 22 su Sky | DAZN e gli altri player | il punto della situazione

(Di martedì 18 maggio 2021) Stando alle ultime notizie riportate da ‘efinanza.it’ , in seguito all’assegnazione a Sky del pacchetto 2 dei diritti TVSerie A, è giunto al termine il match relativo ai diritti nazionali per le stagioni del prossimo triennio di-2023. Come ormai ben sappiamo, tutte le partite del massimo campionato italiano saranno trasmesse su, che ha acquisito i pacchetti 1 e 3 offrendo la cifra di 840 milioni di euro l’anno ed assicurandosi, insieme alla collaborazione di TIM, la trasmissone di 10 gare a giornata, di cui 7 in esclusiva e le rimanenti 3 in condivisione. La pay-tv di Comcast, dal canto suo, per l’acquisizione del pacchetto 2 ha messo sul tavolo 87,5 milioni di euro in media stagionale, trasmettendo tre partite in co-esclusiva per ogni turno. Non solo il pacchetto 2 di ...

Advertising

Gazzetta_it : Sacchi: “Juventini troppo maleducati con l’arbitro. Milan, ancora tutto possibile” - GenoaCFC : ???? Il 17 maggio 1867 nasceva James #Spensley, pietra miliare della nostra Storia e di quella di tutto il calcio it… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - tempestaRN : @nsct01 Non posso darti torto. Nel calcio si da sempre tutto per scontato, quando poi, spesso, le cose si dimostran… - roby81juve : @FabioCasalucci Personalmente questa trasmissione parla di tutto meno che del calcio. Gente che ama solo il gossip… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto calcio

Tutto Calcio Catania

pronto per l'ultima di campionato. Archiviato il turno precedente, il Giudice Sportivo ha squalificato 14 giocatori tutti per una giornata: Dragowski e Pezzella (Fiorentina), Golemic e Magallan (...È bravo in, non solo mentalmente, ma anche per tattica, in allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L'anno scorso eravamo una squadra di Conte ; quest'anno siamo la squadra ...Le tre portacolori in serie D del calcio bellunese escono dal weekend più grigio (tre ... Domani, infatti, le squadre del girone C torneranno tutte in campo per l'ennesimo turno infrasettimanale ...Dopo le indiscrezioni uscite in mattinata, arriva l'ufficialità: Filippo Galli è il nuovo responsabile dell'area metodologica del Parma Calcio. L'ex campione rossonero ...