Nel contesto internazionale non passa inosservata la ferma decisione di Turchia e Vaticano di sostenere la Palestina. Entrambi i paesi con un passato molto sofferto tra amore e odio. Un giaccio che viene rotto dopo che la Santa Sede ha riconosciuto ufficialmente lo Stato della Palestina. Turchia e Vaticano sostengono la Palestina? Erdogan sacrifica gli

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Vaticano Zarif, come se nulla fosse ... 'meraviglioso', di cui non ci sono resoconti ufficiali da parte del Vaticano, ma soltanto un video ... Poiché Iran e Turchia sono i principali sostenitori dell'offensiva di Hamas contro Israele, le ...

Ma quale Israele, è a Gaza che è negato il diritto di esistere ... ma che anche il Vaticano intervenga per porre fine ad attacchi diretti a colpire la coscienza dell'intera umanità. La Turchia sostiene il processo di pace, rimane al fianco dei palestinesi e ...

Medio Oriente, il ministro degli Esteri iraniano Zarif dal Papa in Vaticano la Repubblica Turchia e Vaticano tra Palestina e Kurdistan Nel contesto internazionale non passa inosservata la ferma decisione di Turchia e Vaticano di sostenere la Palestina. Entrambi i paesi con un passato molto sofferto tra amore e odio. Un giaccio che ...

Israele, Erdogan attacca Biden: "Ha le mani sporche di sangue" "Biden sta scrivendo la storia con le mani sporche di sangue". Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato di nuovo in causa il presidente americano, Joe Biden, per il soste ...

