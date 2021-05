Simone Inzaghi farà un regalo a Pippo? (Di martedì 18 maggio 2021) Il Benevento di Pippo Inzaghi ha ancora una debole chance di evitare la retrocessione in B: sperare che il Torino perda il recupero di stasera in casa della Lazio e battere a sua volta il Torino domenica sera. E qui entrano in ballo gli affetti personali. Pippo: Ciao, sono io. Simone: Eh, buonasera dottore. P: Volevo chiederti come la stai preparando. S: Davvero? È una domanda che mi spiazza, ma forse è perché non ho ancora approcciato i tuoi cinquantasette Whatsapp, quattordici messaggi su Instagram e diciotto chiamate non risposte. P: Sei bravo con i numeri. S: Ho preso dal mio fratello maggiore. P: Dai, come la stai preparando? I ragazzi sono carichi? S: Oh Filippo, non lo so... Ah volevo dirti, mi ha scritto un messaggio Tare stamattina: quali sono le due squadre di serie A che iniziano e finiscono con ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Il Benevento diha ancora una debole chance di evitare la retrocessione in B: sperare che il Torino perda il recupero di stasera in casa della Lazio e battere a sua volta il Torino domenica sera. E qui entrano in ballo gli affetti personali.: Ciao, sono io.: Eh, buonasera dottore. P: Volevo chiederti come la stai preparando. S: Davvero? È una domanda che mi spiazza, ma forse è perché non ho ancora approcciato i tuoi cinquantasette Whatsapp, quattordici messaggi su Instagram e diciotto chiamate non risposte. P: Sei bravo con i numeri. S: Ho preso dal mio fratello maggiore. P: Dai, come la stai preparando? I ragazzi sono carichi? S: Oh Filippo, non lo so... Ah volevo dirti, mi ha scritto un messaggio Tare stamattina: quali sono le due squadre di serie A che iniziano e finiscono con ...

