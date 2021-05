River Plate: altri 5 positivi al Covid, sono 20 in totale (Di martedì 18 maggio 2021) altri cinque calciatori del River Plate sono risultati positivi al Covid, portando il totale dei casi all’interno della squadra a 20. Lo ha comunicato la stessa società argentina. Gli ultimi contagiati sono Lucas Beltran, Flabian Londono Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo. Gli altri 15 casi erano stati annunciati sabato in vista del superclasico contro il Boca Juniors valido per i quarti di finale di Copa de la Liga. Il Boca ha vinto ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al momento, i ‘Millonarios’ non ha nessuno dei suoi quattro portieri idonei per la partita di Copa Libertadores di mercoledì contro i colombiani del Santa Fe. Il River Plate conta 32 giocatori arruolabili, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021)cinque calciatori delrisultatial, portando ildei casi all’interno della squadra a 20. Lo ha comunicato la stessa società argentina. Gli ultimi contagiatiLucas Beltran, Flabian Londono Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo. Gli15 casi erano stati annunciati sabato in vista del superclasico contro il Boca Juniors valido per i quarti di finale di Copa de la Liga. Il Boca ha vinto ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al momento, i ‘Millonarios’ non ha nessuno dei suoi quattro portieri idonei per la partita di Copa Libertadores di mercoledì contro i colombiani del Santa Fe. Ilconta 32 giocatori arruolabili, ...

