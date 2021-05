Riforma pensioni 2021 | Quota 41 piace anche a Durigon | tutti d’accordo dunque?

(Di martedì 18 maggio 2021) Sullasi continua a discutere sempre più sia sui social che sui media, ma é assolutamente normale in quanto il tema resta caldissimo giacché alla fine dell’anno l’unica misura previdenziale ora vigente che ha messo in standby momentaneamente la Legge Fornero scadrà. Stiamo infatti parlando della fine al 31/12/della100, dal 1 gennaio 2022 qualsiasi lavoratore che centrerà l‘ambo secco 38+62 anni non potrà più accedere alla pensione anticipata con la100, ma , se nulla cambierà entro tempi brevi, si potrà uscire o dai 67 anni oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, indipendnetemente dall’età anagrafica. Moltissimi lavoratori dopo aver udito le proposte dei tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil che ...

Quota 100 scadrà il 31 dicembre 2021 e non sarà rinnovata. La pensione anticipata e, più in generale, larappresentano uno dei temi chiave di quest'anno. Per scongiurare lo scalone di 5 anni che potrebbe crearsi dal 1° gennaio 2022 - considerando che la pensione di vecchiaia matura a 67 ...Quest'ultima, ricordiamo, viene operata tutti i mesi sugli stipendi dei lavoratori, così come sulle. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, si potrebbe assistere a breve ad una...Quota 100 scadrà il 31 dicembre 2021 e non sarà rinnovata. La pensione anticipata e la Riforma pensioni rappresentano uno dei temi chiave.Negli ultimi giorni la riforma pensioni e una possibile riconversione verso la linea della Fornero preoccupano i lavoratori. Le tante voci discordanti sul ...