Ratchet & Clank: Rift Apart: scritta dell’ultimo trailer fa ipotizzare versione PC – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Guardando l’ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, molti hanno notato una scritta che fa pensare al possibile arrivo su PC, ma potrebbe trattarsi di un errore.. Una scritta nell’edizione USA dell’ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart ha fatto subito pensare alla possibilità che l’attesissimo gioco arrivi anche su PC. Alla fine del video, infatti, viene specificato che si tratta di un’esclusiva console PS5, quindi non si parla di esclusiva assoluta. In realtà non vorremmo deludere le speranze di molti, ma potrebbe trattarsi di un semplice errore. Guardando infatti le versioni internazionali dello ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Guardando l’ultimodi, molti hanno notato unache fa pensare al possibile arrivo su PC, ma potrebbe trattarsi di un errore.. Unanell’edizione USAdiha fatto subito pensare alla possibilità che l’attesissimo gioco arrivi anche su PC. Alla fine del video, infatti, viene specificato che si tratta di un’esclusivaPS5, quindi non si parla di esclusiva assoluta. In realtà non vorremmo deludere le speranze di molti, ma potrebbe trattarsi di un semplice errore. Guardando infatti le versioni internazionali dello ...

Advertising

GameXperienceIT : Ratchet & Clank: Rift Apart - L'allusione ad una versione PC è frutto di un banale errore - ratchet_lord : AREOLA LA FRAUDE BAHAHAHA Quel lob de Cavani - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Ratchet & Clank: Rift Apart è ricco di armi stravaganti e potenti. Lascia che Zurkon Jr. sia la tua guida all'arsenale:… - oOShinobi777Oo : Ratchet & Clank Rift Apart: Il nuovo Trailer mostra armi ed esplorazione - tech_gamingit : Ratchet & Clank Rift Apart: Il nuovo Trailer mostra armi ed esplorazione -