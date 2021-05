Quarto: aggredisce brutalmente la ex perchè non accetta la nuova relazione (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Shock tra le strade del comune di Quarto dove è stato arrestato un 52enne per atti persecutori ai danni della ex compagna. L’uomo non avrebbe mai accettato la nuova relazione di lei. Secondo quanto accertato durante le indagini dei Carabinieri, l’uomo non ha mai accettato la nuova relazione sentimentale della ex compagna. Ha messo in atto da novembre del 2020 una serie di azioni vessatorie nei confronti della coppia. Ha rivolto alla donna minacce di morte sia di persona che per telefono. Voleva costringerla a ritornare con lui. Ad aprile scorso, l’uomo – insieme ad un complice – ha seguito con l’auto la vittima e il suo nuovo compagno. Li ha bloccati e, dopo le ennesime minacce, li ha aggrediti con calci e pugni. Diverse le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Shock tra le strade del comune didove è stato arrestato un 52enne per atti persecutori ai danni della ex compagna. L’uomo non avrebbe maito ladi lei. Secondo quanto accertato durante le indagini dei Carabinieri, l’uomo non ha maito lasentimentale della ex compagna. Ha messo in atto da novembre del 2020 una serie di azioni vessatorie nei confronti della coppia. Ha rivolto alla donna minacce di morte sia di persona che per telefono. Voleva costringerla a ritornare con lui. Ad aprile scorso, l’uomo – insieme ad un complice – ha seguito con l’auto la vittima e il suo nuovo compagno. Li ha bloccati e, dopo le ennesime minacce, li ha aggrediti con calci e pugni. Diverse le ...

