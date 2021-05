Panchina Juventus, Agnelli vuole Zidane: indiscrezione della Gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Panchina Juventus – A prescindere da Pirlo, tra Agnelli e Zidane in passato un contatto c’è stato. L’idea di Agnelli era quella di consegnare l’eredità di Allegri nelle mani vincenti del francese, con colloqui già avviati. Poi, il clamoroso colpo di scena. Il Real perde al Bernabeu 4-1 contro l’Ajax, Florentino lo richiama e gli chiede di tornare. A sua volta, il francese contatta Agnelli per avvisarlo dell’offerta del Real. Erano 12 milioni di euro a stagione, cifra che il presidente bianconero non si è sentito di pareggiare liberandolo così da ogni vincolo verbale e chiudendo il discorso. Discorso, però, che ora si può riaprire. Panchina Juventus, le ultimissime su Zidane Discorso che si può riaprire perché Zidane ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 maggio 2021)– A prescindere da Pirlo, train passato un contatto c’è stato. L’idea diera quella di consegnare l’eredità di Allegri nelle mani vincenti del francese, con colloqui già avviati. Poi, il clamoroso colpo di scena. Il Real perde al Bernabeu 4-1 contro l’Ajax, Florentino lo richiama e gli chiede di tornare. A sua volta, il francese contattaper avvisarlo dell’offerta del Real. Erano 12 milioni di euro a stagione, cifra che il presidente bianconero non si è sentito di pareggiare liberandolo così da ogni vincolo verbale e chiudendo il discorso. Discorso, però, che ora si può riaprire., le ultimissime suDiscorso che si può riaprire perché...

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus Montero: 'L'Atalanta può vincere ma la Juve ha i campioni' Quattro anni all'Atalanta, poi nove alla Juventus. Sempre in trincea, a guidare la difesa con quella grinta che l'ha fatto entrare nel cuore ... Leader in campo e anche in panchina. La finale di Coppa ...

Paganini sicuro su prima opzione Juve per la panchina Non sarebbe Gattuso, che avrebbe negato qualsiasi contatto, nè Mihajlovic o Simone Inzaghi . La Juventus come prima scelta per la panchina della prossima stagione (la seconda potrebbe essere Allegri) starebbe puntando dritta su Zidane . Lo assicura Paolo Paganini . L'esperto di mercato della Rai ...

Christillin: "Zidane sulla panchina della Juve? Mi piacerebbe" Corriere dello Sport.it Il fattore che spinge Zidane alla Juve Tra le ipotesi per il dopo Pirlo sulla panchina della Juventus c'è anche il nome di Zinedine Zidane che dovrebbe lasciare la panchina del Real Madrid ...

Juventus, occhi sul nuovo Pirlo: Bernardeschi la chiave In attesa degli ultimi verdetti la Juventus pensa a rinforzarsi puntando su possibili scambi di mercato e nelle ultime ore spunta una nuova idea.

