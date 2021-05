Napoli | ADL esclude Gattuso dalla programmazione del ritiro | potrebbe non esserci alcun incontro

Advertising

ADeLaurentiis : Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre #ADL - ADeLaurentiis : Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!! #ADL - capuanogio : #Allegri nel mirino del #RealMadrid se #Zidane dovesse lasciare, altrimenti potrà scegliere tra #Juventus e #Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Biasin: 'Il Napoli sta giocando un gran bel calcio, ADL ha dimostrato di avere coraggio, separare Gattuso e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Biasin: 'Il Napoli sta giocando un gran bel calcio, ADL ha dimostrato di avere coraggio, separare Gattuso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

Sport Mediaset

In generale penso che i campioni facciano sempre la differenza e ilha Insigne, Zielinski e Osimhen. Quando Gattuso a dicembre diceva di non avere i calciatori aveva stra - ragione , non era ...- L'edizione odierna del Mattino si sofferma sul probabile addio a Gattuso, ipotizzando un saluto freddo da parte del presidente. Dal quotidiano si legge:Il gesto di ADL allontano ancora di più Rino Gattuso dalla panchina azzurra Il Mattino nella sua edizione odierna fa il punto della situazione Gattuso-De ...Oggi l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, compie 90 anni. sotto la sua guida il club azzurro ha conquistato due scudetti e una Coppa Uefa. In ...