Linee guida gender | l’USR Lazio ritira la nota

Advertising

VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - Fondaz_Veronesi : Una dieta chetogenica ipocalorica è efficace nel favorire la perdita di peso nelle persone obese. A patto però di s… - borghi_claudio : @RobertoBurioni Ovvio che giudicheranno gli elettori le mie scelte. E' l'unica metrica e l'unico giudice per un pol… - mire_mori : RT @FamilyDayDNF: Massimo #Gandolfini in diretta su #Rete4 alle 19 sulla vicenda delle linee guida #gender fluid del #Lazio e su #DdlZan #… - assaloni : RT @ProVitaFamiglia: ????BREAKING NEWS - L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO HA RITIRATO LE LINEE GUIDA GENDER Leggi qui il testo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Linee guida

"Sono un documento pessimo ed anche sciocco - incede - perché appare come un tentativo di forzare i tempi sul decreto Zan esercitando una pressione, ma così facendo conferma quello che è il vero volto ...Con il ritorno da ieri della Sicilia in zona gialla riparte anche la cultura. Hanno riaperto oggii parchi archeologici e i musei, nel rispetto dellee dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid - 19. A Palermo, tre prestigiosi luoghi della cultura siciliana: Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto e l'Oratorio dei ...Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale: Non è facile entrare nei suoi meccanismi. Mancini? Gli sarò per sempre .... Sul metodo Conte, il centrocampista nerazzurro ha spiegato : Ha le sue linee ...Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di ...