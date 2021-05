Lega | Becchetti-Durigon | Municipio V abbandonato a sue emergenze

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Dall’amministrazione a 5 Stelle abbiamo registrato tante parole, annunci in liberta’, ultimamente qualche inaugurazione ad effetto. Eppure, sul territorio del V, le criticita’ sono rimaste dove erano, irrisolte. Parliamo di un territorio vasto e densamente popolato, attraversato da due direttrici con alta densita’ di traffico, e che patisce carenze strutturali e infrastrutturali gravi.” “La mancanza di manutenzione stradale, del verde, marciapiedi inagibili, la difficolta’, in questo periodo di pandemia, a garantire un adeguato servizio pubblico in un quadrante altamente popolato: si tratta di esigenze cui serve dare risposte rapidamente e in modo incisivo.” “invece, ancora una volta, dobbiamo leggere che il gradimento verso i servizi erogati dal comune in materia di raccolta rifiuti, pulizia stradale, servizio TPL e Taxi, sosta a pagamento, servizi ...

La dichiarazione del coordinatore romano dellaRoma " "Virginia Raggi puo' presentare tutti i bus che vuole, anche piu' volte per cercare di crearsi visibilita': se non si lavora all'efficientamento del servizio, non si andra' mai oltre il disagio ...