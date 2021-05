La vera guerra asimmetrica in medio oriente vedi alla voce Hamas

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) Al direttore - Il cappello sulle 23.Giuseppe De Filippi Al direttore - Il rumore di sottofondo si è fatto squillo di tromba quando, dopo un lungo silenzio, Michele Santoro ha detto che in fondo Silvio Berlusconi è una brava persona e che la storia della trattativa stato-mafia era una bufala. Parole lapidarie pronunciate in tivù, nel Sacro tempio della morale pubblica, dal primo e più celebre dei censori della “casta” politica, dei cultori dell’antiberlusconismo, degli aedi dei più screditati pentiti di mafia come Massimo Ciancimino. Si è dunque chiusa un’epoca e quel che colpisce è che si è chiusa come si chiuse la precedente: con i magistrati nelle stesse condizioni dei politici di allora. Quei politici di cui hanno espropriato le funzioni in nome di un codice che non era penale, ma morale. Magistrati, visti oggi, divisi in correnti settarie, dedititrama, ...