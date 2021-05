La lista degli iscritti: la chiamavano comunità (Di martedì 18 maggio 2021) In queste ultime settimane abbiamo assistito, con non poco sconcerto, a una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere “la lista degli iscritti”. Appelli a organi non pertinenti, pressioni per ottenere azioni in realtà lesive della normativa privacy fino a diffide dal sapore solo sensazionalistico si sono susseguiti in una girandola di dichiarazioni pubbliche e di retroscena raccontati alla stampa con il solo fine di ottenere “l’elenco di nomi”, considerato, nel migliore dei casi, come una pratica da consegnare a chi, a fronte della sua forza mediatica, lo meriterebbe. Per questo crediamo necessario chiarire due aspetti di questa vicenda che sono dirimenti. Primo aspetto: l’elenco degli iscritti non è un pacco postale da consegnare a ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 18 maggio 2021) In queste ultime settimane abbiamo assistito, con non poco sconcerto, a una crescente e rabbiosa pressione mediatica (e anche privata nei nostri confronti) messa in campo per ottenere “la”. Appelli a organi non pertinenti, pressioni per ottenere azioni in realtà lesive della normativa privacy fino a diffide dal sapore solo sensazionalistico si sono susseguiti in una girandola di dichiarazioni pubbliche e di retroscena raccontati alla stampa con il solo fine di ottenere “l’elenco di nomi”, considerato, nel migliore dei casi, come una pratica da consegnare a chi, a fronte della sua forza mediatica, lo meriterebbe. Per questo crediamo necessario chiarire due aspetti di questa vicenda che sono dirimenti. Primo aspetto: l’elenconon è un pacco postale da consegnare a ...

