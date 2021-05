La conta impari. Quanto sono preziosi per noi i bambini palestinesi? (Di martedì 18 maggio 2021) Vorrei riproporre un problema, a voi e anche a me. Per non perdere tempo, invito a dare per votate le premesse archeologiche, il 1967 e il 1948 e il 70 d.C. e così indietro. E l’opinione su Hamas e Jihad, armate al soldo di despoti islamisti per una volta accomunati, sunniti e sciiti, bramosi di distruggere Israele e tutti gli ebrei della terra. E il diritto dello Stato di Israele, altra cosa dai suoi governi. Il problema è: Quanto valgono per noi i bambini palestinesi? E’ un dettaglio dello slogan che negli Stati Uniti è stato appena adattato: Palestinian Lives Matter. Noi ci facciamo un’idea molto diversa di israeliani e palestinesi. Israele, diciamo, è un pezzo d’Europa piantato in mezzo al mondo arabo, e circondato. I palestinesi, soprattutto quelli fuori da Israele, sono una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Vorrei riproporre un problema, a voi e anche a me. Per non perdere tempo, invito a dare per votate le premesse archeologiche, il 1967 e il 1948 e il 70 d.C. e così indietro. E l’opinione su Hamas e Jihad, armate al soldo di despoti islamisti per una volta accomunati, sunniti e sciiti, bramosi di distruggere Israele e tutti gli ebrei della terra. E il diritto dello Stato di Israele, altra cosa dai suoi governi. Il problema è:valgono per noi i? E’ un dettaglio dello slogan che negli Stati Uniti è stato appena adattato: Palestinian Lives Matter. Noi ci facciamo un’idea molto diversa di israeliani e. Israele, diciamo, è un pezzo d’Europa piantato in mezzo al mondo arabo, e circondato. I, soprattutto quelli fuori da Israele,una ...

