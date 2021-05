Joshua Jackson è Dr. Death nel primo trailer della miniserie basata su un’inquietante storia vera (Di martedì 18 maggio 2021) Joshua Jackson è Dr. Death, letteralmente “Dottor Morte”, nella miniserie omonima di Peacock basata su una vicenda reale, in cui dà vita ad un medico dalla storia personale e professionale decisamente inquietante. L’interprete di The Affair, recentemente anche in Tanti Piccoli Fuochi, interpreta un carismatico neurochirurgo cosiderato astro nascente nella comunità medica di Dallas, ma rivelatosi un pericolo per i suoi pazienti. La serie in cui Joshua Jackson interpreta il cosiddetto Dr. Death è basata sul podcast di wondery.com che racconta la storia del dottor Duntsch: giovane, affascinante e ostentatamente brillante, era a capo di un fiorente studio di neurochirurgia quando alcuni casi inziarono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021)è Dr., letteralmente “Dottor Morte”, nellaomonima di Peacocksu una vicenda reale, in cui dà vita ad un medico dallapersonale e professionale decisamente inquietante. L’interprete di The Affair, recentemente anche in Tanti Piccoli Fuochi, interpreta un carismatico neurochirurgo cosiderato astro nascente nella comunità medica di Dallas, ma rivelatosi un pericolo per i suoi pazienti. La serie in cuiinterpreta il cosiddetto Dr.sul podcast di wondery.com che racconta ladel dottor Duntsch: giovane, affascinante e ostentatamente brillante, era a capo di un fiorente studio di neurochirurgia quando alcuni casi inziarono ...

