Incontra Madalina Ghenea nei camerini e rischia di restarci secco | Rai 1 | spunta un video clamoroso | il vip fuori controllo | Guarda

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incontra Madalina

Liberoquotidiano.it

ROMA - Nicolò Zaniolo scalpita per tornare a Trigoria e lasciarsi alle spalle una volta per tutte questo periodo davvero molto complicato. Prima le vicende legate aGhenea e all'ex fidanzata Sara Scaperrotta, poi la positività al Coronavirus (insieme alla famiglia) che lo sta tenendo in isolamento dallo scorso 18 gennaio. Il talento della Roma non si è ...anche Fedez e Chiara Ferragni, per una collaborazione che per ora non darà frutti, tornato ... dice alla Gazzetta), ammette sui social la "frequentazione" con l'attriceGhenea, già ...