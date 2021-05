Il treno di Harry Potter in Scozia: il magico percorso da vivere (Di martedì 18 maggio 2021) Se siete fan di Harry Potter, il treno a vapore in Scozia è quello che fa per voi. L’Hogwats Express esiste veramente ed è in funzione dal 1984. LEGGI ANCHE: — In provincia di Chieti c’è un mondo parallelo dove vivono gli Hobbit Si chiama The Jacobite ed è un treno a vapore turistico in funzione dal 1984. Opera sulla West Highland Line durante la stagione estiva. Si parte da Fort William nelle Highlands occidentali, per arrivare a Mallaig un porto sul lago Lochaber, sulla costa occidentale delle Highlands. Durante il viaggio vengono effettuate alcune fermate, come quella nel villaggio di Glenfinnan. C’è la possibilità su richiesta di fermarsi a Arisaig, dove se l’aria è limpida si possono vedere le Small Isles: Rum, Eigg, Muck e Canna e la punta meridionale di Skye. La corsa poi prosegue passando ... Leggi su funweek (Di martedì 18 maggio 2021) Se siete fan di, ila vapore inè quello che fa per voi. L’Hogwats Express esiste veramente ed è in funzione dal 1984. LEGGI ANCHE: — In provincia di Chieti c’è un mondo parallelo dove vivono gli Hobbit Si chiama The Jacobite ed è una vapore turistico in funzione dal 1984. Opera sulla West Highland Line durante la stagione estiva. Si parte da Fort William nelle Highlands occidentali, per arrivare a Mallaig un porto sul lago Lochaber, sulla costa occidentale delle Highlands. Durante il viaggio vengono effettuate alcune fermate, come quella nel villaggio di Glenfinnan. C’è la possibilità su richiesta di fermarsi a Arisaig, dove se l’aria è limpida si possono vedere le Small Isles: Rum, Eigg, Muck e Canna e la punta meridionale di Skye. La corsa poi prosegue passando ...

