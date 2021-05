Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Sorprendente Evenepoel, a cronometro può darmi 1’30”. In montagna ci saranno grandi distacchi” (Di martedì 18 maggio 2021) Giorno di riposo in Maglia Rosa per Egan Bernal al Giro d’Italia 2021. Dopo dieci tappe il colombiano della Ineos Grenadiers, tra i grandi favoriti per il Trofeo Senza Fine in quel di Milano, è al comando della classifica generale, forse anche prima del previsto: l’obiettivo è ovviamente quello di conservare la leadership nelle prossime due settimane. Il vincitore del Tour de France 2019 è intervenuto in conferenza stampa (virtuale, con la piattaforma Zoom). Inattesa la prima piazza già da ora: “Sarei stato già contento di non perdere troppo tempo in questa prima parte”. Un rivale come Remco Evenepoel che sta stupendo tutti: “Mi ha sorpreso e penso abbia sorpreso tutti. Evidentemente ha lavorato benissimo, e poi ha tanta classe”. Pesa la cronometro ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Giorno di riposo in Maglia Rosa peral. Dopo dieci tappe il colombiano della Ineos Grenadiers, tra ifavoriti per il Trofeo Senza Fine in quel di Milano, è al comando della classifica generale, forse anche prima del previsto: l’obiettivo è ovviamente quello di conservare la leadership nelle prossime due settimane. Il vincitore del Tour de France 2019 è intervenuto in conferenza stampa (virtuale, con la piattaforma Zoom). Inattesa la prima piazza già da ora: “Sarei stato già contento di non perdere troppo tempo in questa prima parte”. Un rivale come Remcoche sta stupendo tutti: “Mi ha sorpreso e penso abbia sorpreso tutti. Evidentemente ha lavorato benissimo, e poi ha tanta classe”. Pesa la...

