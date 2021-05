Giorgia Meloni | chi è | età | carriera | chi è il marito | figlia | Twitter e Instagram | laurea | altezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche: chi è, età,politica,è nata a Roma il 15 gennaio del 1977 da Francesco (commercialista che ha abbandonato la famiglia per emigrare nelle Canarie) e Anna., una nota politica, è nata a Roma Nord, ma a 3 anni si è trasferita alla Garbatella, dove ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e dal 2006 è anche giornalista professionista. Il suo impegno nella politica è iniziato nel 1992, quando aveva 15 anni e ha aderito al Fronte della ...