Giammarco Oberto Il coprifuoco scivola di un' ora | già da questa sera E

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giammarco Oberto

Leggo.it

Il coprifuoco scivola di un'ora, già da questa sera. E quando comincerà l'estate, il 21 giugno, finirà nell'album dei ricordi (brutti). È lo snodo chiave del nuovo decreto aperture, ..."Prenotate le vacanze in Italia, siamo impazienti di accogliervi". Draghi si materializza nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi alla conferenza stampa che chiude il G20 dei ...Giammarco ObertoIl coprifuoco scivola di un'ora, già da questa sera. E quando comincerà l'estate, il 21 giugno, finirà nell'album dei ricordi (brutti). È lo snodo chiave del nuovo ...Giammarco ObertoPrima un barcone, poi un altro, e un altro ancora. Al termine di una splendida giornata di sole, a Lampedusa gli sbarchi sono quindici. In 18 ore sono arrivati 1427 migranti in tutto..