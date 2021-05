Franco Battiato maestro di vita L' intervista di GQ

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 maggio 2021)ci ha lasciato. Lo ricordiamo ripubblicando l'dal tema Maestri dirilasciata a GQ nel 2008, per prima cosa, è alto. Nelle sue canzoni ha scritto frasi come «lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco» o «nelle mie orbite si scontrano tribù di sub-urbani, di aminoacidi, latenti shock addizionali». Sì. E spesso parla di Sufismo, di meditazione o di esoterismo lappone. Già. Lo ha fatto anche durante questa. Oscuro, qua e là. Talvolta si perde nelle frasi labirintiche da lui stesso create. Maè troppo intelligente per essere solo. E siccome l’intelligenza è spesso portatrice sana di ironia, ho scoperto un uomo ...