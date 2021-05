Finti matrimoni per extracomunitari. Arrestate 4 persone (Di martedì 18 maggio 2021) La Polizia di Taranto ha scoperto una presunta banda che organizzava Finti matrimoni per la regolarizzazione di immigrati irregolari e gestiva un giro di prostituzione. Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di quattro persone: in carcere due uomini tarantini di 52 e 36 anni, agli arresti domiciliari due donne (la 31enne moglie bielorussa e la madre del 36enne). Eseguiti anche due divieti di dimora nel capoluogo ionico per un cittadino marocchino di 52 anni, che procacciava i clienti extracomunitari da regolarizzare, e una donna di 62 anni, consulente del lavoro. Altre nove persone sono indagate in stato di libertà. Tutti sono accusati, a vario titolo, di concorso in favoreggiamento alla permanenza di cittadini ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 18 maggio 2021) La Polizia di Taranto ha scoperto una presunta banda che organizzavaper la regolarizzazione di immigrati irregolari e gestiva un giro di prostituzione. Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di quattro: in carcere due uomini tarantini di 52 e 36 anni, agli arresti domiciliari due donne (la 31enne moglie bielorussa e la madre del 36enne). Eseguiti anche due divieti di dimora nel capoluogo ionico per un cittadino marocchino di 52 anni, che procacciava i clientida regolarizzare, e una donna di 62 anni, consulente del lavoro. Altre novesono indagate in stato di libertà. Tutti sono accusati, a vario titolo, di concorso in favoreggiamento alla permanenza di cittadini ...

Advertising

elenaricci1491 : Scoperto anche giro di prostituzione - TarantiniTime : Scoperto anche giro di prostituzione - Marcosab11 : @giancarlodeoda1 @giuliaselvaggi2 No alludeva a quel mascalzone di Mimmo Lucano che si faceva pagare per organizzar… - CandelliAngelo : Organizzavano finti matrimoni per extracomunitari, eseguite sei ordinanze di custodia cautelare - Canale189 : Organizzavano finti matrimoni per extracomunitari, eseguite sei ordinanze di custodia cautelare -