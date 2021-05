Entra con una spranga a Trigoria: arrestato il padre del calciatore (Di martedì 18 maggio 2021) Il padre di Gianluca Scamacca è stato arrestato dalla polizia dopo che a Trigoria ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti sportivi. Il padre del giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca è stato arrestato: stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello sport nel pomeriggio del 17 maggio l’uomo si è introdotto con una spranga nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria e ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti giallorossi (tra cui, secondo il giornale, quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). L’uomo sarebbe stato fuori di sé dalla rabbia e avrebbe anche minacciato alcuni ragazzi che si stavano allenando. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in arresto e al momento non sono chiari i motivi del gesto. Gianluca ScamaccaGianluca Scamacca: il ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021) Ildi Gianluca Scamacca è statodalla polizia dopo che aha danneggiato le auto di alcuni dirigenti sportivi. Ildel giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca è stato: stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello sport nel pomeriggio del 17 maggio l’uomo si è introdotto con unanel centro sportivo Fulvio Bernardini die ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti giallorossi (tra cui, secondo il giornale, quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis). L’uomo sarebbe stato fuori di sé dalla rabbia e avrebbe anche minacciato alcuni ragazzi che si stavano allenando. Le forze dell’ordine lo hanno tratto in arresto e al momento non sono chiari i motivi del gesto. Gianluca ScamaccaGianluca Scamacca: il ...

