Draghi vuole governare fino alla fine. Salvini pensa alla rottura con FdI (Di martedì 18 maggio 2021) Non c'è pace per la maggioranza ampia e di alto profilo voluta dal Presidente Sergio Mattarella. Ogni giorno, ormai, una lite tra la Lega e il Partito Democratico. E fonti di entrambi i partiti spiegano che "necessariamente sarà così fino alle elezioni comunali di ottobre". D'altronde la vera sfida nelle urne è tra Matteo Salvini, che ancora non ha candidati nelle... Segui su affaritaliani.it

ilfoglio_it : Ora nel #governoDraghi si battibecca anche sul futuro di Draghi. Salvini lo vorrebbe al Quirinale per tornare al vo… - renatobrunetta : Presto ci sarà un portale di #reclutamento per figure professionali individuate su piattaforme fornite dagli ordini… - EnricoLetta : Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale d… - GramsciAG : RT @nino_giovanni: @RFeragalli È bastato che quel rincoglionito di capitone d’acqua fognaria dicesse a Draghi che le riforme non deve farlo… - PaoloIvanoCucce : RT @ilfoglio_it: Ora nel #governoDraghi si battibecca anche sul futuro di Draghi. Salvini lo vorrebbe al Quirinale per tornare al voto. Il… -