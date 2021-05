"Dove è stata ammazzata". Maddie McCann, fine dei giochi: l'ultima terrificante conferma (Di martedì 18 maggio 2021) Si torna a parlare di Maddie McCann, la bimba scomparsa in Portogallo ormai 14 anni fa. La polizia tedesca è infatti convinta che sia stata uccisa proprio in Portogallo. La svolta è legata a Christian Brueckner, che era sospettato di aver portato Maddie in Germania da Praia da Luz, il luogo in cui di lei si erano perse le tracce. Il procuratore tedesco Hans Christina Wolters, ora, però afferma che Maddie è morta proprio in Portogallo: parole che pongono fine alle speranze dei genitori, Kate e Gerry, che non hanno mai rinunciato alla speranza di ritrovarla. Era il 3 maggio 2007 quando Maddie è scomparsa, pochi giorni prima del suo quarto compleanno. Il procuratore Wolters ha detto che ci sono prove concrete a sostegno che Brueckner avrebbe ucciso Madeleine, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Si torna a parlare di, la bimba scomparsa in Portogallo ormai 14 anni fa. La polizia tedesca è infatti convinta che siauccisa proprio in Portogallo. La svolta è legata a Christian Brueckner, che era sospettato di aver portatoin Germania da Praia da Luz, il luogo in cui di lei si erano perse le tracce. Il procuratore tedesco Hans Christina Wolters, ora, però afferma cheè morta proprio in Portogallo: parole che pongonoalle speranze dei genitori, Kate e Gerry, che non hanno mai rinunciato alla speranza di ritrovarla. Era il 3 maggio 2007 quandoè scomparsa, pochi giorni prima del suo quarto compleanno. Il procuratore Wolters ha detto che ci sono prove concrete a sostegno che Brueckner avrebbe ucciso Madeleine, ma ...

Advertising

virginiaraggi : Ieri sono stata al Quartaccio, nella periferia nord di Roma, dove ha fatto tappa il camper che la Città Metropolita… - AzzolinaLucia : Sono stata intervistata per un docufilm sugli Esami di Stato 2020. Sapete dove? In Sicilia, nella mia ex scuola d… - KEY37547072 : @mauromostardi @ilCastellano00 @giuliazoo @Cartabellotta Ho avuto il covid IN FORMA FORTE e se sono viva è proprio… - raffa007 : @Dave_Trebbi Brindisi ha vinto di 2 con Trieste, Trento con Milano è stata in partita per un bel po', sono i playof… - Sunny77 : Manipolatori di notizie e dove trovarli. Caso fascisticamente archiviato per salvare il posteriore al papeetone, p… -