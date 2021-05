Covid | ormai è certo | variante brasiliana è più contagiosa e mortale I vaccini

(Di martedì 18 maggio 2021) Gli studi svolti dai due centri scientifici, larisulta essere non solo più, ma anche più letale soprattutto tra la popolazione giovane ovvero tra i 20 e i 49 anni. Ilnon è più un problema dei vecchi. In Brasile l’età media della popolazione è di 29 anni, in Italia siamooltre la soglia dei 45 anni. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica MedRxiv, e a nome degli stessi scienziati viene chiesto un approfondimento, al fine di averne delle conferme, ed una valutazione per eventualmente rimodulare i. Secondo lo studio, la contagiosità dellae del 70% maggiore, mentre il rischio di mortalità è sino a tre volte superiore. La Federal University of Parana (Brasile) ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ormai

... clienti già guariti dal, vaccinati o con tampone negativo nelle 48 ore precedenti. La velocità con cui procede la copertura vaccinale", con la "popolazione vaccinataal 30% con la prima ...Quando i nuovi accordi sono stati conclusi eravamo non solo in pienoma era arrivataanche la seconda ondata. Quattro squadre sono rimaste praticamente alle cifre precedenti, solo tre ...L’allarme di Adici e Csc: crollo dei fatturati e zero ordini, le istituzioni ci aiutino I sindacati: proroga blocco licenziamenti e ammortizzatori per arrivare al 2022 ...Il presidente della Regione: “Mascherina? Sarà come l’ombrello, la utilizzeremo quando serve. Già questa settimana incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti” ...