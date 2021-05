Covid, Giani: 291 nuovi contagi in Toscana. Tasso positivi scende a 1,48% (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 291 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 1,48% (4,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 291 icasi di Coronavirus registrati nelle 24 ore insu 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Ildeiè 1,48% (4,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della RegioneEugeniosui social L'articolo proviene da Firenze Post.

