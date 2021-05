Covid: 192 casi nel milanese, 69 in città (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Sono 192 i nuovi casi di Covid19 nel milanese, di cui 69 a Milano città. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia. Tra le altre province, Bergamo segna 37 casi e Brescia 39; Como registra 76 casi, Cremona 19, Lecco 26. A Lodi rilevati 8 casi, a Mantova 12, nella provincia di Monza e Brianza 85; Pavia conta 4 casi, Sondrio 2 e Varese 80. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Sono 192 i nuovidi19 nel, di cui 69 a Milano. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia. Tra le altre province, Bergamo segna 37e Brescia 39; Como registra 76, Cremona 19, Lecco 26. A Lodi rilevati 8, a Mantova 12, nella provincia di Monza e Brianza 85; Pavia conta 4, Sondrio 2 e Varese 80.

Advertising

TV7Benevento : Covid: 192 casi nel milanese, 69 in città... - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte La @regionepiemonte comunica 207 positivi, 1,9 % di 10.945 tamponi. Il totale è 360.045: 29.043… - infoitinterno : Covid-19 in Basilicata. 92 nuovi casi, 192 guariti e 2 decessi nelle ultime 24 ore - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte La @regionepiemonte comunica 403 positivi, 3,4% di 11.708 tamponi. Il totale è 359.838: 29.021… - BuonoClaudio : Covid-19 in Basilicata. 92 nuovi casi, 192 guariti e 2 decessi nelle ultime 24 ore -