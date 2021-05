Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, cambia ancora la programmazione di Canale5 (Di martedì 18 maggio 2021) Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, 18 maggio. cambia ancora la programmazione della fiction di Canale5 con Raoul Bova che in quest’ultima settimana andrà in scena con le ultime due puntate in cui scopriremo molte delle verità fino ad ora celate. Il passato dei protagonisti sta per venire a galla, almeno in parte (visto che sembra ci possa essere un seguito), ma i fan dovranno prendere carta e penna per segnarsi la data della messa in onda delle ultime due puntate. Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, 18 maggio, ma la penultima puntata tornerà nel prime time di domani nella sua collocazione originale al mercoledì sera ma tutto cambierà ancora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021)non va in, 18 maggio.ladella fiction dicon Raoul Bova che in quest’ultima settimana andrà in scena con le ultime due puntate in cui scopriremo molte delle verità fino ad ora celate. Il passato dei protagonisti sta per venire a galla, almeno in parte (visto che sembra ci possa essere un seguito), ma i fan dovranno prendere carta e penna per segnarsi la data della messa indelle ultime due puntate.non va in, 18 maggio, ma la penultima puntata tornerà nel prime time di domani nella sua collocazione originale al mercoledì sera ma tutto cambierà...

