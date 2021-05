Benevento, nessun decesso al “San Pio”: cala ancora il numero dei ricoverati (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si registrano decessi all’Ospedale “San Pio” di Benevento per cause legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono invece 2 le persone a lasciare ufficialmente la struttura di via Pacevecchia. Attualmente le persone ricoverate nel principale nosocomio sannita sono 33. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non si registrano decessi all’Ospedale “San Pio” diper cause legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono invece 2 le persone a lasciare ufficialmente la struttura di via Pacevecchia. Attualmente le persone ricoverate nel principale nosocomio sannita sono 33. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il presidente della Federcalcio Gravina: "A Benevento nessun complotto, è una teoria da cartone animato"

