Atp Ginevra | avanti Fognini e Cecchinato | out Travaglia E Federer torna in campo

Advertising

zazoomblog : LIVE Federer-Andujar 4-6 ATP Ginevra in DIRETTA: lo svizzero perde il servizio e lo spagnolo conquista il primo set… - TV7Benevento : Tennis: Atp Ginevra, Fognini al 2° turno... - TennisWorldit : Atp Ginevra - Fognini parte bene. Ritiro Travaglia nel derby con Cecchinato - infoitsport : Federer torna in campo all'ATP Ginevra, il video dell'allenamento - infoitsport : ATP Ginevra e Lione: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Marco Cecchinato supera le quali e sfiderà Travag… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Ginevra

Il derby azzurro ditra Marco Cecchinato e Stefano Travaglia finisce nelle mani del siciliano che approfitta del ritiro di Travaglia quando la partita è già abbondantemente compromessa (6 - 3/3 - 0 per Cecchinato)...Dominic Stricker (419) agli Open diha vinto la sua prima partita nel massimo circuito tennistico battendo in due set 7 - 6 (7/5) 6 - 1 Marin Cilic (43).Esordio agevole per Fabio Fognini nel torneo ATP di Ginevra. Il tennista ligure ha superato agevolmente l'argentino Guido Pella, numero 58 del mondo, in due set con un duplice 6-2 dopo poco più di un' ...GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Dopo Marco Cecchinato, anche Fabio Fognini supera il primo turno del "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando ...