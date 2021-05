Amici 2021, Aka7even svela cosa è successo con Martina Miliddi dopo la finale (Di martedì 18 maggio 2021) Aka7even svela cosa è successo con Martina Miliddi dopo la finale di Amici 2021. Il cantante è stato fra gli artisti più amati di questa edizione dello show di Maria De Filippi. A emozionare non solo la sua musica, ma anche il rapporto con la ballerina. I due si sono innamorati durante lo show, come è accaduto anche a Sangiovanni e Giulia e a Deddy e Rosa, ma la loro love story è terminata bruscamente. dopo un continuo tira e molla infatti Martina ha confessato ad Aka7even di provare dei sentimenti per Raffaele Renda un altro concorrente dello show. dopo la finalissima di Amici 2021, il cantante ha risposto alle ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021)conladi. Il cantante è stato fra gli artisti più amati di questa edizione dello show di Maria De Filippi. A emozionare non solo la sua musica, ma anche il rapporto con la ballerina. I due si sono innamorati durante lo show, come è accaduto anche a Sangiovanni e Giulia e a Deddy e Rosa, ma la loro love story è terminata bruscamente.un continuo tira e molla infattiha confessato addi provare dei sentimenti per Raffaele Renda un altro concorrente dello show.la finalissima di, il cantante ha risposto alle ...

