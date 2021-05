Alexandra: “Ora resta” e tira fuori la parte migliore di sé (Di martedì 18 maggio 2021) La giovane cantante Alexandra, nata nel 1997, presenta il suo nuovo singolo intitolato “Ora resta”. Dopo la pubblicazione di “Fai parte di me” uscito lo scorso ottobre, Alessandra Galantino, in arte Alexandra, torna con un singolo tirando fuori la parte migliore di sé. Quale è il messaggio di “Ora resta”? È uscito il 14 maggio ed è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ora resta” prodotto da Greylight Records, il nuovo brano di Alexandra. Alessandra Galantino sceglie come nome d’arte Alexandra perché è semplice ma d’impatto ed è pur sempre lei. Avere la voglia di cambiare le cose senza paura e con la convinzione che tutto torni ad essere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) La giovane cantante, nata nel 1997, presenta il suo nuovo singolo intitolato “Ora”. Dopo la pubblicazione di “Faidi me” uscito lo scorso ottobre, Alessandra Galantino, in arte, torna con un singolondoladi sé. Quale è il messaggio di “Ora”? È uscito il 14 maggio ed è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ora” prodotto da Greylight Records, il nuovo brano di. Alessandra Galantino sceglie come nome d’arteperché è semplice ma d’impatto ed è pur sempre lei. Avere la voglia di cambiare le cose senza paura e con la convinzione che tutto torni ad essere ...

Alexandra, presto fuori il nuovo singolo "Ora Resta" Ondamusicale Tigers, due recuperi in appena 24 ore Due partite in ventiquattr’ore, ‘roba’ che nemmeno nella Nba. I Villanova Tigers condensano i due residui recuperi del campionato di basket D nello spazio di un giorno, anche per evitare un ulteriore ...

Alexandra dal virus all’oro a Baku: «Ora penso con fiducia ai Giochi» L’INTERVISTA Il recentissimo oro alla palla conquistato a Baku nella tappa della World Cup di ginnastica ritmica ha dato ad Alexandra Agiurgiuculese una marcia in più verso il sogno olimpico. Che la v ...

