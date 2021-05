Addio a Franco Battiato | tutti i featuring e i remix più importanti

(Di martedì 18 maggio 2021) La morte di, venuto a mancare la scorsa notte all’età di 76 anni, ha suscitato grande commozione e cordoglio. La perdita di un artista come il Maestro è davvero incommensurabile, come sempre accade per un personaggio della sua grandezza. Oltre ad averci regalato alcuni dei brani più intensi della storia della musica italiana,viene ricordato anche per alcunicon artisti e musicisti di calibro altrettanto elevato. LEGGI ANCHE => Rudy Zerbi ricordapostando un ritratto fattogli dal Maestro Impossibile non partire da Milva, che ha salutato questo mondo nemmeno un mese fa, anticipando il Maestro. Con la pantera di Goro,ha collaborato alla realizzazione di due album, “Milva e dintorni” (1982, ...

vascorossi : 'Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo Con una idea: che siamo esseri immortali Caduti nelle tenebre, des… - fanpage : È morto Franco #Battiato, addio Maestro. - Corriere : ?? Addio al grande cantautore Battiato - MauriciCuesta : Addio grande Franco Battiato (1945-2021) e graze per la tua musica #francobattiato - deborapaola74 : RT @vascorossi: 'Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo Con una idea: che siamo esseri immortali Caduti nelle tenebre, destinati a… -

Dopo Battisti, De André, Daniele, Dalla, ora ci lascia anche. Lui era una persona generosa, splendida. Nel mio studio insieme abbiamo registrato sei album, sette anni di lavoro intenso insieme.Francesco (per non confondersi con Guccini) Battiato resterà per molti un 'Centro di gravità permanente', come recita uno dei suoi brani più famosi. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella musica ...Si è spento il 18 maggio nella sua residenza di Milo, in Sicilia, uno dei cantautori che per anni ha intrattenuto giovani ed adulti con la sua musica. Franco Battiato lascia quindi un vuoto nel cuore ...Mattarella: 'Artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale – frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione – ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini ...