Tutto sull’offensiva riuscita di Putin contro Navalny

(Di lunedì 17 maggio 2021) Era previsto per oggi l’inizio del processo per riconoscere come organizzazioni estremiste la Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk), il Fondo per la tutela dei diritti del cittadino e lo staff legato all’oppositore russo Aleksej. La prima udienza è stata rinviata al 9 giugno, secondo quanto hanno confermato i collaboratori del dissidente, maindica che il Cremlino non si fermerà nel piano di blindare le loro attività. Gli attivisti hanno riferito che l’Ufficio del pubblico ministero ha aggiunto sei fascicoli al caso, e che tutti i documenti sono secretati, per cui nessuno potrà partecipare alle udienze. La difesa degli attivisti sarà a carico degli avvocati dell’organizzazione Team 29. Il tribunale di Mosca aveva previsto per oggi l’inizio dell’esaminazione del procuratore per oggi, ma il primo passo è stato rimandato. L’accusa ...