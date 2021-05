Tiro a volo, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per gli Europei di Tiro a volo in programma ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da mercoledì 26 maggio. Da sottolineare che per i seniores ci saranno in palio le ultime carte olimpiche, in quanto al termine della competizione saranno assegnate solo quelle attraverso il ranking. La copertura televisiva dell’evento non è stata ancora comunicata. Di seguito il programma provvisorio della manifestazione. programma Europei Tiro A volo Sabato 22 maggio Arrivo delle delegazioni Domenica 23 maggio Trap: allenamenti, tiri liberi e meeting tecnici Lunedì 24 maggio Trap: qualificazioni donne e donne junior (75 piattelli) Martedì 25 maggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutto pronto per glidiinad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da mercoledì 26 maggio. Da sottolineare che per i seniores ci saranno in palio le ultime carte olimpiche, in quanto al termine della competizione saranno assegnate solo quelle attraverso il ranking. La copertura televisiva dell’evento non è stata ancora comunicata. Di seguito ilprovvisorio della manifestazione.Sabato 22 maggio Arrivo delle delegazioni Domenica 23 maggio Trap: allenamenti, tiri liberi e meeting tecnici Lunedì 24 maggio Trap: qualificazioni donne e donne junior (75 piattelli) Martedì 25 maggio ...

_Carabinieri_ : Alla Coppa del Mondo di Tiro a volo a Lonato del Garda (BS), specialità skeet a squadre maschile e femminile, il… - LinkaTv : E' iniziato Tiro a Volo: Coppa del Mondo 2 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - WSmith29723290 : @SvartGrenadier Tiro a volo. Sui piattelli le facce dei giocatori del Milan e torni da Tokyo con la medaglia d'oro - J__Jack : @michaelgscott0 Me lo ricordo perfettamente, tiro al volo finito in curva, perché cazzo stava lo e non in area me lo devono spiegare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Green Cup, Simeone e Bartekova i vincitori della Skeet -

