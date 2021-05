Sassuolo, De Zerbi dice addio a fine stagione. Carnevali: “Siamo molto dispiaciuti” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Futuro De Zerbi? Ormai da ieri e’ un addio sicuro, il mister ha voluto prendere questa decisione. E’ chiaro che come societa’ Siamo molto dispiaciuti ma anche riconoscenti per il grande lavoro svolto. Ci spiace senza dubbio, perche’ c’e’ un legame particolare col mister, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo: lo seguiremo e sicuramente saremo i suoi primi tifosi”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “E’ un peccato vada all’estero, perdiamo un allenatore importante, giovane, con idee – ha precisato il dirigente del club neroverde – Da oggi ci concentriamo sul nuovo allenatore, bisogna ripartire da qui, finora non abbiamo avuto alcun contatto. Un identikit? Non e’ ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Futuro De? Ormai da ieri e’ unsicuro, il mister ha voluto prendere questa decisione. E’ chiaro che come societa’ma anche riconoscenti per il grande lavoro svolto. Ci spiace senza dubbio, perche’ c’e’ un legame particolare col mister, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo: lo seguiremo e sicuramente saremo i suoi primi tifosi”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del, Giovanni, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “E’ un peccato vada all’estero, perdiamo un allenatore importante, giovane, con idee – ha precisato il dirigente del club neroverde – Da oggi ci concentriamo sul nuovo allenatore, bisogna ripartire da qui, finora non abbiamo avuto alcun contatto. Un identikit? Non e’ ...

