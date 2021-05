Revenge of the Mutant Camels: Jeff Minter ha sistemato un bug, dopo quasi 40 anni – Notizia – c64Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Jeff Minter ha annunciato di aver rimesso mano al codice di Revenge of the Mutant Camels per C64 e di aver sistemato un bug, dopo quasi quarant’anni.. Jeff Minter ha annunciato di aver sistemato un bug nella rilevazione delle collisioni della versione Commodore 64 di Revenge of the Mutant Camels, a quasi quarant’anni dal lancio. Per la precisione, considerando che fu pubblicato nel 1984, di anni ne sono passati trentasette. Per la serie, finché c’è vita c’è speranza. After all these years I have fixed the shitty collision detection in c64 Revenge of the ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021)ha annunciato di aver rimesso mano al codice diof theper C64 e di averun bug,quarant’..ha annunciato di averun bug nella rilevazione delle collisioni della versione Commodore 64 diof the, aquarant’dal lancio. Per la precisione, considerando che fu pubblicato nel 1984, dine sono passati trentasette. Per la serie, finché c’è vita c’è speranza. After all these years I have fixed the shitty collision detection in c64of the ...

