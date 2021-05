“Per me doveva vincere Aka7even!”, parla ex professionista di Amici (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ex professionista di Amici, Fabrizio Prolli, faceva il tifo per Aka7even. Dopo il trionfo di Giulia Stabile, la categoria canto è stata vinta da Sangiovanni che ha “scippato” la vittoria al resto dei colleghi. Ex professionista di Amici: “Aka7even? Per me doveva vincere lui!” Io sono un fan di Aka7even, per me avrebbe dovuto vincere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 maggio 2021) L’exdi, Fabrizio Prolli, faceva il tifo per Aka7even. Dopo il trionfo di Giulia Stabile, la categoria canto è stata vinta da Sangiovanni che ha “scippato” la vittoria al resto dei colleghi. Exdi: “Aka7even? Per melui!” Io sono un fan di Aka7even, per me avrebbe dovuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ZZiliani : #DelPiero è stato onesto nel dire che il rigore su #Cuadrado non c’era. Però non doveva dire che ai suoi tempi ques… - Agenzia_Ansa : Il board di Microsoft decise nel 2020 che Bill Gates doveva dimettersi. La decisione fu presa in seguito ad un'inda… - borghi_claudio : Salvini su questione #gregoretti. Sono felice per lui. La giustizia però non doveva nemmeno essere chiamata a sinda… - TarallucciE : RT @BeppeMastrotta: Sta passando in tv il messaggio che gli errori arbitrali sono stati ambo le parti, NO CAZZATA. - Kulusevski doveva esse… - Anna26685097 : @Lellina82 Si perchè il Mantovano invece è stato la trama del secolo.???? E' tutto forzato dal giorno 1. Quello che d… -