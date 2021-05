Pd: trasporti, in commissione autocelebrazioni per successi di carta (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “La commissione trasporti di questa mattina, una farsa. La seduta, tutta incentrata sui successi dell’amministrazione Raggi, di cui i romani non hanno traccia. La sindaca ha chiesto una autocelebrazione dopo 5 anni di nulla.” “Le opere di cui si ostentano i successi, sono solo di carta. Un autoincensamento su Pums e bandi di gara per gli studi di fattibilita’ e sulle linee tranviarie. Come se tutto quello che e’ stato scritto su Facebook dovesse essere pronto domani. Siamo, invece, dopo 5 lunghi ed inutili anni, ancora fermi agli studi per stabilire l’eventuale fattibilita’ delle opere.” “L’indeterminatezza e’ stata il tratto saliente dell’amministrazione Raggi: dal fermo della linea C, al non pervenuto sul prolungamento della B a Casal Monastero, fino alla dimenticata linea D. Per non parlare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Ladi questa mattina, una farsa. La seduta, tutta incentrata suidell’amministrazione Raggi, di cui i romani non hanno traccia. La sindaca ha chiesto una autocelebrazione dopo 5 anni di nulla.” “Le opere di cui si ostentano i, sono solo di. Un autoincensamento su Pums e bandi di gara per gli studi di fattibilita’ e sulle linee tranviarie. Come se tutto quello che e’ stato scritto su Facebook dovesse essere pronto domani. Siamo, invece, dopo 5 lunghi ed inutili anni, ancora fermi agli studi per stabilire l’eventuale fattibilita’ delle opere.” “L’indeterminatezza e’ stata il tratto saliente dell’amministrazione Raggi: dal fermo della linea C, al non pervenuto sul prolungamento della B a Casal Monastero, fino alla dimenticata linea D. Per non parlare ...

