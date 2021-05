Paderno | discoteche a rischio chiusura | “Green pass inutile senza il vaccino ai giovani”

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 17 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è chi lo chiama “modello Barcellona” e chi “modello Liverpool”, di certo gli esperimenti condotti nelle settimane scorse in Spagna e nel Regno Unito guidano la ripartenza delleanche in Italia. Il 5 giugno al Praja di Gallipoli (Lecce) 2000 persone, munite di, sono pronte a scendere in pista nella prima serata tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.