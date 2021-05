Omofobia | Mattarella | “Rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e intolleranza”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi, 17 maggio, è la Giornata internazionale contro l’. “E’ l’occasione per ribadire ildidie die, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” dice il presidente della Repubblica Sergio. “Le attitudini personali e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica”. “La società viene arricchita dal contributo delle diversità. Disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ...

