Nuovo decreto riaperture: via libera nel Consiglio dei Ministri (Di lunedì 17 maggio 2021) Nuovo decreto riaperture, il Consiglio dei Ministri subito dopo la cabina di regia del 17 maggio. Sprint del governo sulle nuove misure. Il governo accelera sulle riaperture: il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del Nuovo decreto è andato in scena già nella giornata del 17 maggio, dopo la cabina di Regia, convocata per le ore 16.00. Una decisione che ha portato il decreto ad entrare in vigore prima del prossimo 24 maggio. L'intenzione del governo era evidentemente quella di chiudere il provvedimento nel minor tempo possibile e rendere noto il Nuovo calendario delle riaperture. La cabina di regia La Cabina di regia è stata convocata per la giornata del ...

