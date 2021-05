Nel Lazio diminuiscono i casi e le terapie intensive, ma aumentano ricoveri e decessi (Di lunedì 17 maggio 2021) Come ha riferito poco fa l’assessore regionale alla salute, Alessio D’Amato, illustrando la situazione quotidiana, “Oggi nel Lazio, su 10.545 tamponi molecolari (-643) e oltre 4mila antigenici – per un totale di quasi 15mila test – si registrano 388 nuovi positivi (-189 da ieri), 17 decessi (+3), 1.054 guariti, 1.563 ricoverati (+15), e 235 terapie intensive (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6%“. La situazione nelle Asl capitoline Entrando nel merito dei contagi, ha spiegato ancora l’assessore (nella foto), premesso che si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto: Asl Roma 1 – 95 nuovi casi e 3 decessi. Asl Roma 2 – 82 nuovi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Come ha riferito poco fa l’assessore regionale alla salute, Alessio D’Amato, illustrando la situazione quotidiana, “Oggi nel, su 10.545 tamponi molecolari (-643) e oltre 4mila antigenici – per un totale di quasi 15mila test – si registrano 388 nuovi positivi (-189 da ieri), 17(+3), 1.054 guariti, 1.563 ricoverati (+15), e 235(-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6%“. La situazione nelle Asl capitoline Entrando nel merito dei contagi, ha spiegato ancora l’assessore (nella foto), premesso che si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto: Asl Roma 1 – 95 nuovie 3. Asl Roma 2 – 82 nuovi ...

