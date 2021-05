Milan, Galli: “Merito a Pioli, gli è mancata una cosa. Atalanta? I rossoneri hanno un vantaggio” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Milan a pieno organico avrebbe avuto più chances per la qualificazione anticipata in Champions League.Queste le parole dell'ex portiere del Milan Giovanni Galli, intervenuto in Merito al pareggio maturato nell'ultimo match di Serie A dei rossoneri contro il Cagliari. Uno 0-0 che alla compagine guidata da Stefano Pioli non ha portato i tre punti sperati, con i quali i ragazzi del tecnico ex Fiorentina avrebbero potuto qualificarsi anticipatamente alla prossima edizione della Champions League. Il Milan, dunque, si giocherà tutto nell'ultimo turno di campionato, quando dovrà far visita all'Atalanta - già aritmeticamente qualificata - di Gian Piero Gasperini.VIDEO Atalanta-Milan, Bergamo incubo rossonero: una sola ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Ila pieno organico avrebbe avuto più chances per la qualificazione anticipata in Champions League.Queste le parole dell'ex portiere delGiovanni, intervenuto inal pareggio maturato nell'ultimo match di Serie A deicontro il Cagliari. Uno 0-0 che alla compagine guidata da Stefanonon ha portato i tre punti sperati, con i quali i ragazzi del tecnico ex Fiorentina avrebbero potuto qualificarsi anticipatamente alla prossima edizione della Champions League. Il, dunque, si giocherà tutto nell'ultimo turno di campionato, quando dovrà far visita all'- già aritmeticamente qualificata - di Gian Piero Gasperini.VIDEO, Bergamo incubo rossonero: una sola ...

