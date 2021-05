Milan, Calabria con la nuova Porsche Taycan in 'rosso e nero' (Di lunedì 17 maggio 2021) Davide Calabria si impegna da tempo, oltre che sulla fascia destra con la maglia del Milan , nella lotta per l'ambiente e per l'ecosostenibilità . Il terzino rossonero non si smentisce anche quando ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) Davidesi impegna da tempo, oltre che sulla fascia destra con la maglia del, nella lotta per l'ambiente e per l'ecosostenibilità . Il terzinonon si smentisce anche quando ...

Advertising

sportli26181512 : #Milan, #Calabria con la nuova #PorscheTaycan in 'rosso e nero': Sui profili social del calciatore spunta il modell… - WWonka100 : RT @ale13_spino: Comunque Calabria in un’intervista recente dice che non hanno lo psicologo al Milan ma che a lui piacerebbe perché grandi… - EternoRN93 : RT @ale13_spino: Comunque Calabria in un’intervista recente dice che non hanno lo psicologo al Milan ma che a lui piacerebbe perché grandi… - artpregno : Tataluciano/Mirante calabria (conti) kjaer romagnoli (caldara) theo (laxalt) bennacer tonali (meitè) Bernarde… - ilpopu : Pagelle Milan-cagliari per chi ne capisce di calcio e senza simpatie per i giocatori: Donnarumma 7 Calabria 6 / Dal… -