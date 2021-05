Mara Venier fa uno scivolone: la gaffe che hanno notato in pochi è incredibile! (Di lunedì 17 maggio 2021) Mara Venier ieri a Domenica In ha fatto una gaffe senza precedenti: non è da lei, cosa le è successo? L’episodio nel dettaglio. Ieri è andata in onda un’altra puntata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 maggio 2021)ieri a Domenica In ha fatto unasenza precedenti: non è da lei, cosa le è successo? L’episodio nel dettaglio. Ieri è andata in onda un’altra puntata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vodkaaastraight : @MatteoOhayoo @gleek96 e soprattutto una persona che ha nel suo show ospiti come mara venier, maurizio costanzo, al… - vodkaaastraight : RT @Giusepp92635258: @MatteoOhayoo @gleek96 No hai ragione uni che lavora con Costanzo, con Bonolis, con Mara Venier, con Maria De Filippi,… - Giusepp92635258 : @MatteoOhayoo @gleek96 No hai ragione uni che lavora con Costanzo, con Bonolis, con Mara Venier, con Maria De Filip… - jonny_mode : BARBARA D'URSO non ha professionalità. Auspichiamo che presto Elisa Isoardi, prenda il suo posto. Lo 'SHARE'di Mara… - Napoli19841 : @shark_020 @Gabriel21601598 @Rosanna52702609 Ma infatti abbiamo assistito alla più grossolana figura di merda possi… -